Auf Karl & Co. kommt Kramer

Zwei Hausnummern trennen Martin Hebeisen, den neuen Betreiber des Lokals an der Kramgasse 12, von seinem ehemaligen Elternhaus. «Einen Betrieb in der Altstadt zu führen – das war schon immer ein Traum», sagt er. Zusammen mit seiner langjährigen Mitarbeiterin Noemi Bärtschi, die den Betrieb führen wird, und dem Mitinhaber und Koch Paul Jurt kann er sich diesen nun erfüllen.

Liveübertragungen im neuen Biergarten

Das grobe Konzept bleibt, der Name nicht. Kramer wurde es getauft. Es ist schon der zweite Betrieb, den Hebeisen und Jurt mit ihrer Aarestadt Gastro eröffnen, wie die «Berner Zeitung» berichtete. Sie betreiben auch das Restaurant des Golfparks Blumisberg. Die Gastrounternehmer setzen im Kramer weiterhin auf Mittagsmenüs und die Feierabendkundschaft. Das Angebot wird mit Salaten, Pasta, Risotto und Poke-Bowls, einem hawaiianischen Fisch-Reis-Gericht, ergänzt. Wegen der kleinen Küche werden aber sämtliche warmen Speisen in Blumisberg vorproduziert. Trotzdem werde alles frisch sein, sagt Hebeisen. Dies liege der Aarestadt Gastro am Herzen.

Die Eröffnung im Kramer findet pünktlich auf die Fussball-WM statt. Unter der Leitung von Noemi Bärtschi wird die Küchen- und Servicemannschaft die Gäste auch im neuen Biergarten bedienen. Dieser wird auf Seite der Kramgasse aufgebaut und bis zu vierzig Gästen einen Platz für Liveübertragungen der WM-Spiele bieten. Angst vor Reklamationen aus der Anwohnerschaft hat Hebeisen aber nicht. Man werde sich an die kantonalen Auflagen halten, sagt er. Diese schreiben vor, dass der Ton bis drei Minuten vor Anpfiff und während der Pause ausgeschaltet sein muss. Dies gelte für alle Veranstalter, die draussen Fussballspiele zeigten.

Büne Huber darf ausstellen

Im Innern des Lokals will die Kramer-Crew das urbane Flair beibehalten. «Das Lokal ist jetzt schon sehr schön und wir werden das Rad nicht neu erfinden», sagt Hebeisen. Neu ist aber, dass man die Wände lokalen Künstlern zur Verfügung stellen wird. Den Auftakt darf Büne Huber machen. Dessen Bilder, von denen einige berndeutsche Songtexte zeigen, werden voraussichtlich die nächsten drei Monate die langen Wände des schlauchförmigen Lokals zieren. Für Hebeisen entsteht durch diese Zusammenarbeit eine Win-win-Situation. Einerseits wird den Kunstschaffenden eine Plattform geboten, andererseits kann sie den Betreibern neue Kundschaft ins Haus locken.

Die Betreiberin des Vorgängers Karl & Co., die Ossobukko AG, hatte ihren Pachtvertrag mit der Berner Burgergemeinde auf Ende 2017 gekündigt. Dies, nachdem die Firma sämtliche ihrer acht Gastrobetriebe nacheinander geschlossen hatte. Die Ossubukko AG kam in Bedrängnis, als publik wurde, dass das Personal in einem ihrer Betriebe mit Videokameras und Tongeräten überwacht wurde.

