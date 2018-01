Anti-WEF-Protest verliert an Anziehungskraft

Es ist seit Jahren ein fixer Termin in der Agenda aller Globalisierungsgegner mit Bewegungsdrang: Im Januar wird in Bern gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) marschiert. So auch dieses Jahr. Die Revolutionäre Jugend Gruppe hat für den 13. Januar zur Demonstration aufgerufen.

Ein Bewilligungsgesuch sei bisher noch nicht eingegangen, sagt Marc Heeb, Leiter des städtischen Polizeiinspektorats. «Es wird auch keine mehr eingehen. Das ist schon fast Tradition.» Tradition hat auch beinahe die Wortwahl der Kantonspolizei, wenn sie sich zu anstehenden Kundgebungen äussert. «Wir werden die Lage laufend beobachten», sagt Mediensprecher Christoph Gnägi. Aufgrund dieser Beobachtungen werde ein entsprechendes Dispositiv erstellt.

Die wilden Jahre sind vorbei

Der Anti-WEF-Protest hat sich seit der Jahrtausendwende stark gewandelt. Im Januar 2000 schossen noch Strahlen von Wasserwerfern auf 1300 Demonstranten zu, die sich in Davos versammelt hatten, um gegen das Treffen der Wirtschafts- und Politelite zu protestieren. Es war ein Protest, der in Reibereien mit der Polizei und zerbrochenem Glas endete. Von da an wurde Davos während des WEF zur Hochsicherheitszone. Der dauerbegleitende Protest verteilte sich auf andere Städte. So auch auf Bern.

Um Anti-WEF-Aktionen ist es aber in den letzten Jahren auch in Bern ruhig geworden. Das war nicht immer so. 2008 mündete der Protest in 242 Festnahmen. Ähnlich 2012: 172 Personen wurden verhaftet und in den Festhalte- und Warteraum im Parkhaus Neufeld gebracht. Seit dann hat sich die Teilnehmerzahl auf niedrigem Niveau eingependelt. Die Proteste wurden zu einem beschaulichen Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.

Weg von der Strasse

Hat das WEF seine Kraft als Feindbild der Globalisierungsgegner verloren? Soziologe Ueli Mäder widerspricht. «Die Veranstaltung symbolisiert immer noch das Bild von zentralisierter Macht.» Doch der Widerstand dagegen finde weniger auf der Strasse statt. Das habe auch praktische Gründe: «Wer seine Anliegen vermitteln will, sucht eher andere Wege, als an Demonstrationen teilzunehmen, über die hauptsächlich berichtet wird, wenn es Ausschreitungen gibt.» So würden gerade studentische Kreise mehr auf Informationsveranstaltungen mit Workshops setzen. «Die ewige Auseinandersetzung mit der Polizei ist vielen verleidet.»

Auch wenn der Protest auf der Strasse nachgelassen hat, hat sich an der scharfen Kapitalismuskritik der Demonstrierenden nichts verändert. So heisst es im diesjährigen Aufruf-Text der Revolutionären Jungend Gruppe: «Flüchtlingsströme nehmen unter anderem deswegen zu, weil die Ausbeutung von Ländern im globalen Süden kontinuierlich zunimmt.» Viele der am WEF anwesenden Konzerne und Staaten seien dafür mitverantwortlich. Das WEF findet vom 23. bis am 26. Januar in Davos statt. (Der Bund)