Agnou, Feuz und Aerni sind Berner Sportler des Jahres

Der Berner Regierungsrat hat den drei Sportler am Montagabend im Berner Rathaus diese Titel verliehen.Agnou, Feuz und Aerni holten in den letzten Monaten alle eine Goldmedaille - erstere an den U23-Europameisterschaften in Polen, letztere an der Ski-WM in St. Moritz.

Den Titel «Berner Nachwuchstalent des Jahres 2016/17» verlieh die Berner Kantonsregierung an die polysportive Kirchberger Athletin Delia Sclabas, wie der Kanton Bern mitteilte. Berner Teamsportler des Jahres ist der Autorennfahrer Neel Jani. Für seine Leistungen zugunsten des Sports wurde die Trainer-Legende Jean-Pierre Egger, der ehemalige Schweizermeister im Kugelstossen, mit dem «Berner Sportbären des Jahres 2016/17» ausgezeichnet. Christian Stucki erhielt für seinen Sieg beim Unspunnen-Schwinget einen Sonderpreis. Zum achten Mal ehrte die Berner Regierung Berner Sportlerinnen und Sportler. (net/sda)