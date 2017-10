«Aareschwimmen ist ein einzigartiges Erlebnis»

Hat Bern Touristen etwas zu bieten? Die Nutzer der neuen «Bund»-Diskussionsplattform «Stadtgespräch» sind sich einig: Die Hauptstadt kann sich in Sachen Besucherattraktionen sehen lassen. Die «sensationellen» Anziehungspunkte der Altstadt, das «einzigartige Shopping-Erlebnis» in den Lauben und viele weitere «versteckte Trouvaillen» bedeuten laut den Nutzern sogar, dass Bern Grossanlässe wie die Olympischen Spiele gar nicht nötig habe.

Trotzdem gibt es auch Kritik an der Vermarktung der Stadt durch Bern Tourismus: Beispielsweise werde auf die ikonische Skyline der Stadt mit Alpenhintergrund zu wenig hingewiesen. Auch das Potenzial der Aare als Touristenmagnet werde zu wenig ausgeschöpft. «Was man leider etwas vernachlässigte, ist das Aareschwimmen – ein absolutes Sommer-Highlight ohne Konkurrenz!», meint Peter Vollmer-May. «Wäre ich hier Tourist, ich wäre hell begeistert davon», schreibt Jan Holler.

Bern: Stadt mit «Savoir-vivre»

«Wir finden die Inputs auf der Plattform ‹Stadtgespräch› sehr spannend», sagt der CEO von Bern Welcome, Martin Bachofner. Die Aare stehe aber für die Berner Tourismusorganisation sehr wohl im Fokus. «Wir legen bei der Vermarktung einen grossen Schwerpunkt auf die Aare und das Aareschwimmen», sagt er. Man thematisiere «dieses einzigartige Erlebnis» auf allen Kanälen aktiv. Das Aareschwimmen habe in das «Savoir-vivre»-Konzept gepasst, das die Stadt während der Sommermonate vermittelte. Dazu gehörten ebenfalls «die vielen lauschigen Cafés und Restaurants» sowie Kulturevents wie das Buskers-Festival.

Die Vermarktung der Aare variiere von Jahr zu Jahr; in diesem Sommer habe man unter anderem in sozialen Medien stark für die Attraktion Aare geworben. Zudem seien verschiedene damit verbundene Produkte im Touristenbüro erhältlich, so zum Beispiel ein ganzes Aare-Kit mit Flip-Flops, Badetuch und Aaresack. «Es gibt aber durchaus weitere Ideen», sagt Bachofner. Für nächsten Sommer sei beispielsweise ein begleitetes Aareschwimmen geplant.

Hotels bieten Schwimmsäcke an

Nicht nur Bern Welcome ermutigt zu einem Sprung in den Fluss: Einige Berner Hotels machen Besucher speziell auf die Aare als Freizeitbeschäftigung aufmerksam. Im Hotel Goldener Schlüssel an der Rathausgasse empfiehlt man Gästen das «urbane Schwimmen» und stellt an der Réception gratis Aarebags zur Verfügung. Die Sorell Hotels Arabelle und Ador führen ein Aareschwimmen-Paketangebot, bei dem ein wasserdichter Schwimmsack im Preis der Übernachtung inbegriffen ist.

«Bei schönem, heissem Wetter fragen Gäste immer wieder nach dem Aareschwimmen», sagt Marianne Troxler, Leiterin des Goldenen Schlüssels. Diesen Sommer habe man sogar wegen hoher Nachfrage vermehrt Schwimmtaschen einkaufen müssen. An der Réception gebe man Tipps zu schönen Stellen des Aareufers, aber auch Auskünfte zu den Gefahren des Flusses. «Viele Unfälle betreffen ja nicht Einheimische, sondern ausländische Gäste, die mit den Risiken nicht vertraut sind.» Dieses Problem erkennt auch Martin Bachofner. Das Hervorheben des Flusses bei Touristen sei eine Gratwanderung: «Einerseits wollen wir das Phänomen Aareschwimmen vermarkten, andererseits sind wir auch um die Sicherheit unserer Gäste besorgt.» Deswegen nehme man gemeinsam mit der Stadt, der Kantonspolizei und der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft an der mehrsprachigen «Aare you safe?»-Kampagne teil.

Vorschläge von «Bund»-Lesern seien willkommen, sagt Bachofner. «Wo möglich und sinnvoll, versuchen wir diese gleich umzusetzen.» So habe man auch die Rubrik «Sehenswürdigkeiten» auf der Webseite von Bern Welcome durch eine «Aare»-Seite ergänzt, nachdem im «Stadtgespräch» auf die Abwesenheit einer solchen hingewiesen wurde. «Wir hatten aber bereits diverse Seiten zum Aareschwimmen, jedoch nicht in der Rubrik Sehenswürdigkeiten.» (DerBund.ch/Newsnet)