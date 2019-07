Nach Kartellverdacht: Kanton Bern will Kiesbranche aktiver steuern

Die neue Begleitgruppe hat keine Entscheidungsbefugnis. Sie kann aber Empfehlungen an die zuständigen Regierungsratsmitglieder Evi Allemann (SP) und Christoph Neuhaus (SVP) abgeben. Sie sind die politisch Verantwortlichen der involvierten Behördenstellen.

Zu den konkreten Aufgaben der Begleitgruppe gehören gemäss Mitteilung beispielsweise der Informationsaustausch zu Aktualitäten, die Koordination zwischen Fachstellen und der Branche sowie praktische Umsetzungsfragen im Bereich ADT. In der Begleitgruppe haben Vertretungen des Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR), des Amt für Wasser und Abfall (AWA) und des KSE Bern Einsitz.

Kanton und Firmen unter Druck

Der Bereich Abbau, Deponie und Transporte (ADT) sorgt im Kanton Bern seit Jahren für Schlagzeilen. So büsste die Wettbewerbskommission im Februar zwei Beton- und Kieshersteller mit 22 Millionen Franken, weil sie über Jahre Preisabsprachen getroffen und die Liefergebiete koordiniert haben sollen. Die Firmen weisen die Vorwürfe zurück. In die Kritik geriet aber auch der Kanton. Der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates gab der Regierung zu verstehen, sie erwarte von ihr eine aktivere Rolle. Im vergangenen Juni überwies das Kantonsparlament zudem einen überparteilichen Vorstoss, der in dieselbe Richtung zielt.

