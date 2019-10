«Nach dem Resultat müssen wir auf Hess setzen»

Was bedeutet Hess’ Resultat für die kommenden Gemeinderatswahlen?

Das heisst, dass die SVP-Wählerschaft ihn favorisiert und damit auch einen Auftrag erteilt. Nach dem Resultat müssen wir auf ihn setzen. Er hat in der Stadt Bern mehr Stimmen als Albert Rösti und Werner Salzmann geholt.

Aber Sie wissen doch, dass die möglichen Partner des BGM-Bündnisses (Bürgerlich-Grün-Mitte) diese Kandidatur nicht goutieren?

Sich gegenseitig Kandidaten vorzuschreiben ist ein No-go. Wir bauen ein gemeinsames Haus, die Bewohner der einzelnen Wohnungen festzulegen, ist Sache jeder einzelnen Partei.

Werden Sie eine mögliche Kandidatur Reto Nauses stützen, dessen Partei nur noch auf rund 2 Prozent in der Stadt Bern kommt?

Für uns ist die Kandidatur Nauses nach wie vor ein Thema, er hat einen guten Rückhalt in der SVP. Darum werden wir unsere Unterstützung für seine Gemeinderatskandidatur nicht per se ausschliessen. Aber nach dem gestrigen Resultat ist klar, er ist jetzt Bittsteller, er muss uns auch was bringen oder anbieten können.

Was meinen Sie damit?

Wenn wir helfen, seinen Gemeinderatssitz zu sichern, soll Nause auch etwas zurückgeben. Zum Beispiel in seiner Direktion Leute der SVP aufnehmen, oder jetzt verbindlich vereinbaren, dass die CVP in vier Jahren die Kandidatur der SVP unterstützt.



Die Grünliberalen sind die grossen Gewinner in der Stadt Bern, ihre aktuelle Parteistärke reicht, um sich einen Sitz zu sichern, wenn sie sich mit den BDP zusammentun. Müsste man aber nicht umso mehr an BGM festhalten, um einen zweiten Sitz im Gemeinderat zu sichern?

Für mich hat BGM nach wie vor Priorität und das Ziel, zwei Sitze im Gemeinderat für die Bürgerlichen und Mitteparteien zu sichern. Auch weil die SP seit gestern geschwächt ist. Die Chancen auf bürgerlicher Seite sind daher eher grösser geworden. Und dass Melanie Mettler nun den Anspruch auf einen Sitz deutlich macht, ist für uns auch verständlich.

Die Grünliberalen dürften aber keine Freude an ihrer möglichen Nomination von Hess haben.

Wie gesagt, es kommt nicht infrage, dass wir uns vorschreiben lassen, wen wir nominieren. Die SVP könnte auch mit einer Esseiva-Kandidatur leben und wir sagen nicht den anderen Parteien, wen sie bringen dürfen und wen nicht. Jetzt ist es an den anderen Parteien zu sagen, ob sie wirklich an BGM festhalten, und es muss rasch ein verbindlicher Terminplan her. Und es ist auch an Erich Hess, zu entscheiden, ob er überhaupt als Kandidat zur Verfügung steht.