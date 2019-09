Nach dem Meistertitel der Gastrotitel

In diesem Jahr ging der Preis an die amtierenden Schweizermeister YB und SCB. Die GastroBären konnten für den SCB an Rolf Bachmann und Alex Chatelain und für YB an Richard Gostony übergeben werden.

Neben dem Gastropreis erhielt der langjährige Ostermundigen-Bären-Wirt Klaus Künzli den Preis «Lebenswerk». Eveline Neeracher, Präsidentin von GastroBern, hielt die Laudatio für den ehemaligen GastroSuisse-Präsidenten Künzli, der für seine gastgewerblichen Verdienste, sei es als Arbeitgeber für seine Mitarbeitenden und später als oberster Gastronom für seine rund 20000 Verbandsmitglieder gewürdigt wurde.