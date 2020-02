Musikschule Köniz versucht es mit Solist an der Spitze

Die Könizer Musikschule kommt nicht zur Ruhe. Wieder sucht der Vorstand einen neuen Schulleiter oder eine neue Schulleiterin. Die Co-Leiterin Corinne Windler hat gekündigt, weil sie «mit der Situation in der Schulleitung unzufrieden war», wie der Vorstand auf der Website der Schule mitteilt. Mit dem Wechsel will der Vorstand die heutige Dreierleitung per Ende Schuljahr ganz auflösen und künftig nur noch einen Leiter oder eine Leiterin einsetzen. Den beiden verbleibenden Co-Schulleitern wird gekündigt. Sie können sich auf den neuen Chefposten bewerben.