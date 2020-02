Muschelalarm am Bielersee

Die Quaggamuschel ist kleiner als ein Daumen – und doch verursacht sie Kosten in Millionenhöhe und krempelt ganze Ökosysteme um. Nun ist die invasive Muschel auch im Kanton Bern angekommen. Muscheln in den Netzen der Bielersee-Fischer Ende des letzten Jahres bestätigten den Verdacht: Es sind mehrheitlich Quaggamuscheln, welche sich in den Hilfsmitteln der Fischer verfangen.