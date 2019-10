Muris Parlament segnet Steuersenkung ab

Das Parlament in Muri bei Bern will den der Steuerfuss von 1,2 auf 1,14 Einheiten senken. Es empfiehlt dem Stimmvolk im Dezember das Budget 2020 inklusive reduzierte Steueranlage anzunehmen.

Am Dienstagabend waren sich die Politikerinnen und Politiker von links bis rechts einig, dass die Steuern gesenkt werden können. Doch die Sozialdemokraten wünschten sich, dass den Stimmbürgern die Wahl zwischen zwei Varianten vorgeschlagen werde: Neben einem Steuerfuss von 1,14 Einheiten solle auch einer in der Höhe von 1,17 Einheiten unterbreitet werden. SP-Sprecher Raphael Racine sagte, mit einer Steuersenkung auf 1,14 Einheiten riskiere man, in zwei oder drei Jahren die Steueranlage wieder erhöhen zu müssen, weil die Gemeinde zu wenig einnehme. Er wies zudem darauf hin, dass im Jahr 2013 nur knapp 53 Prozent des Stimmvolks der damals nötigen Steuererhöhung zugestimmt hatten. Doch die Mehrheit des Rats sprach sich mit 21 zu 16 Stimmen gegen den Variantenentscheid aus.