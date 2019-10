Moutier möchte Abstimmung im Juni 2020 wiederholen

Moutier will nächsten Sommer erneut über die Kantonszugehörigkeit abstimmen. Auf eine Beschwerde beim Bundesgericht gegen die Annullierung der Abstimmung verzichtet er. Dies gab Gemeindepräsident Marcel Winistoerfer am Mittwoch vor den Medien in Moutier bekannt. Der Verzicht auf einen Rekurs bedeute nicht, dass man mit den Gründen für die Ungültigkeiterklärung durch die Berner Justiz einverstanden sei, betonte Winistoerfer.