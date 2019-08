Mord schüchtert sie nicht ein

Ihre liebsten Themen sind Korruption, Geldwäscherei und organisiertes Verbrechen. Und dafür legt sich die tschechische Journalistin Pavla Holcova mit den Mächtigen vor allem in Osteuropa an. Für ihre Arbeit ist Holcova nun für den True Story Award nominiert, der dieses Wochenende erstmals am Reportagenfestival in Bern verliehen wird. Mit dem global ausgerichteten Journalistenpreis soll ein Zeichen gesetzt werden, um Journalisten auf der ganzen Welt «zu motivieren und in ihrer Arbeit zu stärken», heisst es auf der Website des Festivals.