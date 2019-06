Mobility-Jaguar löst Unmut aus

Die roten VW und Toyotas von Mobility werden selten mit Exklusivität in Verbindung gebracht. Weil das Carsharing-Unternehmen auch diese Qualitäten bieten will, baut es seine Flotte aus: In einem Testprojekt werden in der neuen «Premium»-Kategorie Geländewagen von Range Rover und Luxuslimousinen der Marke Jaguar aufgeführt. «Vrooom, vrooom!», wie Mobility im Newsletter schreibt.