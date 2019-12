Mitmach-Gärten erhalten Sozialpreis

Der Berner Sozialpreis geht in diesem Jahr an zwei Garten- und zwei Sprachprojekte. Der Insgesamt mit 20'000 Franken dotierte Preis anerkennt Freiwilligenarbeit in der Stadt Bern.

«Die Summe der Freiwilligenarbeit, die in Bern gemacht wird, ist für die Stadt unverzichtbar und einfach grossartig», sagte Gemeinderätin Franziska Teuscher laut Mitteilung ihrer Direktion an der Preisverleihung vom Donnerstag.

Mit je 7000 Franken ausgezeichnet werden der Verein «Food for Souls - Begegnungen im Garten» und das Projekt «HEKS Neue Gärten Bern».

«Food for Souls» bearbeitet drei Pflanzflächen an der Morillonstrasse in Bern. Die Gärten stehen allen zum Mitmachen offen und nach nachhaltigen Kriterien bewirtschaftet. Der Verein belebt laut Mitteilung das Weissensteinquartier und verbindet über die gemeinsame Arbeit im Garten Menschen unterschiedlichster Kulturen.