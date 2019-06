Mit viel lila Farbe in den Endspurt

Es riecht nach frischer Farbe, und wo man hinblickt, sieht man lila. In der Ecke steht eine Nähmaschine, auf dem Tisch liegen Schablonen, Pinsel, Stoff und Scheren. Im Berner Koordinationsbüro für den Frauenstreik wird an diesem Wochenende gearbeitet. Die Organisatorinnen haben eingeladen: Wer will, kann vorbeikommen und für den kommenden Freitag ein Transparent bemalen, ein Kopftuch, ein T-Shirt oder einen Umhang. Dank Spenden stehen genügend Stoff und Malutensilien in den Farben der Gleichstellung zur Verfügung.