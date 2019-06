Mit Videos gegen Chaoten auf der Schützenmatte

Doch eine flächendeckende Überwachung geht der Stadt­regierung zu weit. Sie hält dies für unverhältnismässig. Die geforderten Kameras innerhalb der Reitschule seien zudem wohl nicht bewilligungsfähig. Grundsätzlich sei eine präventive Videoüberwachung durchaus prüfenswert, schreibt der Gemeinderat. Sie könnte dazu beitragen, Drogenhandel und Gewaltdelikte einzudämmen. Die Videobilder könnten bei der Identifikation von Tätern hilfreich sein.

Krawalle dokumentieren

Nützlich wären sie auch bei Krawallen, hält der Gemeinderat weiter fest: Die Aufnahmen könnten dabei helfen, das Verhalten von Randalierern und Sicherheitskräften nachträglich aufzuarbeiten. Wenn in Zukunft solche Vorfälle mit Videokameras dokumentiert würden, müsste dies im Interesse all jener sein, die sich im Rahmen des Gesetzes bewegten, schreibt der Gemeinderat. Ein allfälliges Fehlverhalten von Polizisten könnte ebenfalls besser untersucht werden. Die Überwachung liesse sich unabhängig von den kantonalen Bestrebungen für den Einsatz von Bodycams umsetzen. Der Gemeinderat kommt zum Schluss, dass eine Videoüberwachung im Bereich des öffentlich zugänglichen Reitschule-Areals und der Schützenmatte «einen Mehrwert bieten» könnte. Deshalb will er das Anliegen prüfen.

Reitschüler wehren sich

Die Betreiber der Reitschule lehnen die Videoüberwachung ab, wie die Mediengruppe des Kulturbetriebs mitteilt. Es entbehre jeglicher Verhältnismässigkeit, Tausende friedliche Besucherinnen und Besucher der Schützenmatte und der Reitschule einer Überwachung zu unterziehen. Straftaten könnten so nicht verhindert werden. Dem Gemeinderat werfen die Betreiberinnen und Betreiber vor, er setze auf eine «unkonstruktive Repressionspolitik». Die Stadtregierung würde besser auf die Präsenz von Sozialarbeitern setzen.

Bei der SVP herrscht hingegen für einmal Freude. Stadtrat und Fraktionschef Alexander Feuz, der den Vorstoss eingereicht hatte, gibt bekannt, dass er bereit sei, seine verbindliche Motion in ein weniger verbindliches Postulat umzuwandeln. Damit will er versuchen, die Chancen zu er­höhen, um für das Anliegen auch im rot-grün dominierten Stadtparlament eine Mehrheit zu finden. Doch dies ist sehr ungewiss. Selbst Feuz sagt: «Ich glaube nicht daran.» Aber einen Versuch sei es wert.