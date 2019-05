Mit Scheich und ganz grosser Kelle

Unerfahrene Veranstalter, ein offenbar sehr schlechter Vorverkauf, ein angeblicher Sponsor, der von nichts weiss: Beim Bieler Festival Vibez läuft es in den Wochen vor der Durchführung alles andere als rund.

Schon als der neue Akteur in der Festivallandschaft im vergangenen Winter angekündigt wurde, horchte das Open-Air-Land Schweiz auf: In Biel solle 2019 ein komplett neues Musikfestival stattfinden. 50'000 Zuschauer wollten sie erreichen, kündigten die Veranstalter an. Mit einem neuen technischen System wolle man den Ticketverkauf, aber auch das Bezahlen am Festival selbst neu erfinden.