Mit praktischen Massnahmen gegen Fluglärm

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Oktober eine Beschwerde der VgF gegen den Südanflug Bern abgewiesen. Die Vereinigung zieht die Beschwerde nicht weiter. Stattdessen will sie jetzt auf Massnahmen zum Schutz der Ruhe der Bevölkerung am frühen Morgen setzten, die das Bundesamt für Zivilluftfahrt in einem separaten Verfahren prüft. Eine Beschwerde ans Bundesgericht würde diese Prüfung weiter hinauszögern, schreibt die VgF in einer Mitteilung, und sei nicht sinnvoll. Sie will ihre Kräfte in diesem Verfahren einsetzen. Die Vereinigung bedauert laut Mitteilung, dass das Bundesverwaltungsgericht zahlreiche Beschwerden, darunter auch jene des VgF, im Oktober abgewiesen hatte.