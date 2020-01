Mit Falkner und Uhu-Attrapen gegen Krähenplage

In der Stadt Thun wird bis Mitte März die jährliche Baumpflege entlang von Strassen, in Parkanlagen und bei Verwaltungsbauten durchgeführt. Dieses Jahr müssen lediglich 20 Bäume wegen Krankheit oder aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Bei einem Baumbestand von rund 6000 Exemplaren sei dies eine sehr geringe Anzahl, schreiben die Stadtbehörden in einer Mitteilung vom Freitag. Die kranken Bäume sollen im Verlauf des Jahres ersetzt werden.

In diesem Jahr sind die Baumpflege in den Gebieten Lerchenfeld, Pestalozzi, Allmendingen, Länggasse und Hohmad unterwegs. Aus Sicherheitsgründen werden die jeweiligen Arbeitsbereiche abgesperrt.

Kampf gegen die Krähen geht weiter

Von Januar bis März ist die Stadt auch in Sachen Krähen unterwegs. Um die Vögel aus dem Siedlungsgebiet zu vergrämen und am Nisten zu hindern, ist in den Gebieten Grabengut, Schwäbis und Henri-Dunant-Strasse erneut ein Falkner im Einsatz. In der Schwäbisallee, beim Lachenstadion und im Seefeldquartier kommen wie bisher Uhu-Attrappen in den Baumkronen zum Einsatz.