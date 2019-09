Mit Fondue mischt er Berlins urbanen Freiraum auf

Wäre Juval Dieziger nicht als junger Mann in die autonomen Kreise um die Berner Reitschule geraten, hätte es die Berliner Bar 25 so nie gegeben, den legendären Techno-Club, der 2010 schliessen musste. Der Club, der bis heute in den Köpfen derer weiterlebt, die dabei waren, ein verflossener Sehnsuchtsort, eine Pilgerstätte für Raver und Hippies.