Mit der Swiss nach Interlaken

Der öffentliche Verkehr in der Jungfrauregion stösst an sonnigen Wochenenden teils an Grenzen. Dann kann es zum Beispiel schwierig werden, in der Bahn nach Grindelwald noch Platz zu finden. Und beim Umsteigen in Interlaken Ost hat so mancher angesichts orientierungsloser Reisegruppen und langer Wege schon den Anschlusszug verpasst. Wie soll das werden, wenn die Zahl der Reisenden noch steigt?