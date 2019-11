Bern will Innenstadt vom Güterverkehr entlasten

Am Morgen durch die Berner Innenstadt zu fahren, ist selbst für Velofahrer eine Herausforderung. Täglich bringen Last- und Lieferwagen zwischen vier und acht Uhr Gemüse, Schuhe, Kleider und was sonst alles in der Stadt verkauft werden soll, in die Läden. Doch die Stadt wird dadurch so verstopft, dass alles steht und mancher Pendler, der den Zug erwischen will, bange Minuten erlebt.