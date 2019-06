Mission «Raus aus dem Elfenbeinturm»

Was geht ab im Weltall?

Am Sonntag treten - weit entfernt vom Elfenbeinturm - Astro-Experten auf dem Bundesplatz auf und halten Kurzreferate. Im Rahmen des Berner Wissenschaftsfest zum Mondlandejubiläum geben sie Einblick in ihre Forschungstätigkeit und informieren über die Missionen, die bereits gestartet wurden oder geplant sind.



Unter den Referenten sind NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen und die emeritierte Berner Physikprofessorin Kathrin Altwegg, die einem breiteren Publikum bekannt geworden ist durch die Rosetta-Mission zum Kometen «Chury».



Die Kurzvorträge:



11.00 Uhr: Christian Leumann, Rektor der Universität Bern



11.05 Uhr: Peter Wurz, Physikalisches Institut der Universität Bern



11.20 Uhr: Johann-Dietrich Wörner, Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur ESA



11.40 Uhr: Rudolf Emanuel von Steiger, Direktor International Space Science Institute (SSI)



12.00 Uhr: Nicolas Thomas, Physikalisches Institut Universität Bern



12.20 Uhr: Thomas Zurbuchen, Wissenschaftsdirektor der US-Amerikanischen Weltraumbehörde NASA



12.40 Uhr: Kathrin Altwegg, Center of Space and Habitability (CSH), Universität Bern