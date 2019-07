Milliardär Wyss will autofreie Hodlerstrasse

20 Millionen Franken will der Milliardär Hansjörg Wyss für einen Museumsneubau für Gegenwartskunst in Bern lockermachen. Die Spende knüpft der Mäzen jedoch an eine Bedingung: Die Millionen sollen nur fliessen, wenn die am Museum entlangführende Hodlerstrasse künftig von Autos befreit wird. Was bei Insidern offenbar schon länger bekannt war, bestätigte dem «Bund» am Mittwoch der städtische Verkehrsplaner Karl Vogel. Vogel fügt jedoch an, dass «autofrei örtlich und bezogen auf den Wirtschaftsverkehr noch diskutiert wird». Anders gesagt: Die Stadt muss nun für die Hodlerstrasse eine Verkehrslösung präsentieren, die sowohl den Kunstmäzen als auch das Gewerbe zufriedenstellt. Wie die Bedingungen von Wyss im Detail lauten, ist nicht öffentlich bekannt. Wyss war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.