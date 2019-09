Migros Aare stellt Kulturbereich auf den Kopf

Die Migros Aare befindet sich im Wandel: Vergangene Woche gab sie bekannt, dass sie im Rahmen einer Strategieanpassung 300 Stellen streichen wird. Recherchen dieser Zeitung zeigen nun, dass auch der Kulturbereich umgestaltet werden soll.

Konkret geht es um das Migros-Kulturprozent, also um das Engagement des Detailhändlers in den Bereichen Kulturelles, Soziales, Bildung, Sport und Wirtschaftspolitik. So haben jüngst vier Personen eine Kündigung erhalten. 180 Stellenprozente sollen dadurch abgebaut werden. Betroffen sind unter anderen die Leiterin des Kulturprozents sowie die Verantwortliche für die Kunstsammlung der Migros Aare. Die beiden Personen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.