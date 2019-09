Migros Aare baut 300 Stellen ab

Unklar war bislang, wie stark das Personal von den Sparmassnamhen betroffen sein wird. Nun hat die Genossenschaft, die in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau tätig ist, die Katze aus dem Sack gelassen: Rund 300 Stellen wird die Migros in den nächsten zwei Jahren streichen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 12'000 Mitarbeitende.

20 Kündigungen in Schönbühl

Wie die Migros am Dienstag mitteilt, soll der Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich – sprich: möglichst über natürliche Fluktuation – erfolgen. Gleichzeitig hält die Detailhändlerin im Communiqué auch fest, dass schon per Ende Oktober 20 Angstellte in der Betriebszentrale in Schönbühl die Kündigung erhalten würden. Die Betroffenen seien heute persönlich informiert worden.

Da der Stellenabbau über die lange Dauer von zwei Jahren erfolgt, handelt es sich juristisch nicht um eine Massenentlassung. Somit ist die Migros nicht verpflichtet, einen Sozialplan zu erarbeiten. Trotzdem habe das Unternehmen mit den Sozialpartneren freiwillig einen Sozialplan erarbeitet, teilt die Migros mit.

Nicht als Zeichen der Schäche will Geschäftsleiter Anton Gäumann die Sparmassnahmen verstanden haben. Die Migros handle heute aus einer «Position der Stärke», wird Gäumann zitiert. Der Schritt sei aber nötig, um eine «effiziente und schlagkräftige Organisation» zu erhalten und um «langfristig wettbewerbsfähig und rentabel zu bleiben».