«Mein Auto ist auf das Notwendigste beschränkt»

In der Schweiz, dem Land seiner Erfinder, verkehren rund 500 Twikes. Schnyder kennt viele von ihnen, weil sie sie in ihrer Twikestation im Berner Quartier Ausserholligen repariert hat. Sie, die Schwester von einem der Erfinder, hat Twike vor 17 Jahren zu ihrem Beruf gemacht.

Der deutsche Hersteller Fine Mobile GmbH will ein Modell Twike 5 produzieren (Twike 4 war nur ein Prototyp). Eine Crowdfinanzierung soll dies ermöglichen. Das Twike 5 ist immer noch leicht und sparsam, wird aber laut Hersteller eine Spitzengeschwindigkeit von 190 Stundenkilometern und eine Reichweite von 500 Kilometern erreichen.

Schnyder allerdings wird die Twike 5, so sie denn produziert werden, nicht mehr reparieren. «Das werden herkömmliche Garagen tun, das Twike 5 entspricht von den Bestandteilen her eher einem Auto», sagt sie. So sieht das neue Modell auch aus, obwohl es immer noch ein Dreiräder mit Pedalen ist. Solange aber eine industrielle Fabrikation in hohen Stückzahlen ausbleibt, dürfte es auch dieses Modell auf dem relevanten Massenmarkt schwer haben.