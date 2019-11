Polizeieinsatz bei illegaler Party in der Stadt Bern

Am Samstagabend ist eine sich im Umbau befindende Liegenschaft an der Laupenstrasse besetzt worden. Bei der Besetzung handelte es sich um eine Sauvage, also eine eine temporäre Partybesetzung, die per SMS am Abend selber bekannt gemacht wurde. Früher befand sich dort, wo gestern gefeiert wurde, das Geschäft Italfruit. Im Sommer 2016 schloss der Gross- und Detailhändler (lesen Sie hier, warum der Früchtelieferant das Geschäft aufgab).