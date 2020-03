Mehrere hundert Personen an Frauen-Kundgebung in Bern

Zum internationalen Tag der Frau haben sich am Sonntagnachmittag mehrere hundert Personen an einer Kundgebung für Frauenrechte in Bern engagiert. Die Polizei hielt sich im Hintergrund. Die Kundgebung auf dem Bundesplatz verlief friedlich und farbig.

Aufgerufen zur Kundgebung hatte die Frauenstreik-Koordination Bern, jene Organisation, die im vergangenen Juni den grossen Frauenstreik in Bern orchestrierte. Die Kundgebung reihte sich in gegen dreissig Veranstaltungen, die im Rahmen eines feministischen Aktionswochenendes in Bern an verschiedenen Orten stattfanden.