Mehr Ressourcen, bessere Bildung?

Die grosse Mehrheit aber teilt die Meinung von Gabriela Zouggari, die beispielhaft sagt, dass mit der geplanten sozialen Durchmischung das Problem nicht gelöst sei. Sie findet, sie führe vielmehr zu «doppelt so vielen Opfern»: Alle Schüler, die in die schwachen Klassen wechseln müssen, verlieren ihre Chancen, weiterhin genug lernen zu können, und der grosse Anteil der schwachen Schüler würden die stärkeren schwächen.

Christian Müller, ein weiterer Gegner, sagt sogar, durch die soziale Durchmischung der Schulkinder nach dem Zufallsprinzip würde sich das Unterrichtsniveau auf dem niedrigstmöglichen Stand einpendeln. Nicht so drastisch formuliert es Rolf Brun. Aber auch er bezweifelt die Theorie, dass schwächere Schüler dank besserer Durchmischung profitieren könnten. Er geht auch davon aus, dass die stärkeren Schüler durch schwächere behindert werden würden.

Die Rolle der Lehrer

Ivan Jerkovic formuliert einen anderen Lösungsvorschlag: Nicht die Schüler sollen in andere Klassen geschickt werden, sondern die Klassen im Westen brauchten Lehrpersonen, die mit Klassen in Bümpliz und Bethlehem umgehen könnten. Denn es gebe kaum «kompetente» Lehrpersonen, die in Berns Westen unterrichten wollten, sagt er. In einer Oberstufe musste dreimal der Klassenlehrer ausgetauscht werden, nennt er ein Beispiel, das er hautnah miterlebte. Peter Götschmann pflichtet Jerkovic bei, er kennt aber auch andere mögliche Gründe für den Rücktritt der Lehrpersonen: Aufgrund von Pöbeleien und Schlägereien seien Lehrer auch aus medizinischen Gründen aus dem Berufsleben zurückgetreten.

Die Lehrerinnen und Lehrer würden sich zurücknehmen, sagt hingegen Niklaus Huber. Sicher auch aus Überforderung, manchmal aber auch aus Bequemlichkeit, findet er. Dabei spricht er auch den Lehrplan 21 an, der keine Hausaufgaben kennt, sondern Gruppenarbeiten und sich gegenseitig unterstützende Kinder. Nicht von bequemen Lehrpersonen, aber von begrenzten Kapazitäten spricht Klaus Meyer: Die Lehrerin seines jüngsten Sohnes habe nämlich keine Zeit, jeden Tag in der Schule mit 21 Kindern zu üben. Vanessa Kaeser pflichtet Meyer bei. Sie findet, dass im Allgemeinen im Schulbereich viel zu wenig Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die anstehenden Aufgaben professionell zu lösen. Sie findet aber, dass kein Stadtteil in Bern mit zu vielen Ressourcen ausgestattet sei, es mangle überall an Raum und Lektionen. Für sie steht fest, dass man nicht die einzelnen Quartiere gegeneinander ausspielen soll. Sie möchte vielmehr, dass alle zusammen solidarisch für mehr Ressourcen einstehen.