Mehr Mathematik und Deutsch im Kanton Bern

Schweizer Schülerinnen und Schüler schneiden im internationalen Bildungsvergleich Pisa in Mathematik gut ab, in den Naturwissenschaften leicht überdurchschnittlich, und beim Lesen bleiben die bereits in früheren Vergleichen ausgemachten Defizite bestehen. Auf den Kanton Bern lassen sich diese Befunde aus methodischen Gründen nicht herunterbrechen.