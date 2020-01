Mehr Macht für Alec von Graffenried

Die Stadt Bern ist politisch ein eigener Planet. Keine andere Grossstadt in der Schweiz steht so weit links, wie die Resultate an nationalen Abstimmungssonntagen regelmässig zeigen. Wenn nun also die Stadtbernerinnen und Stadtberner im kommenden November eine neue Regierung und ein neues Parlament wählen, lässt das die Bestätigung der rot-grünen Mehrheit erwarten, die inzwischen bald 30 Jahre anhält. Also «geng wie geng», wie die Berner sagen. Doch bleibt diesmal wirklich alles beim Alten?