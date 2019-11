Mehr Lohn für Primarlehrer

In den vergangenen Jahren wurde die Forderung abgelehnt, nun hat sie eine Mehrheit gefunden: Der bernische Regierungsrat will die Löhne aller Primarlehrkräfte von Gehaltsklasse 6 auf Gehaltsklasse 7 erhöhen und hat am Mittwoch auch die Zustimmung des Grossen Rats erhalten. Dieser nahm den entsprechenden Punkt einer Motion von EVP-Grossrätin Christine Grogg-Meyer einstimmig an. Wenn die Forderung nächste Woche auch noch bei der Budgetdebatte akzeptiert wird, kann die Neueinteilung per 1. August 2020 erfolgen. Der Einstiegslohn steigt dann von 5663 auf 5912 Franken im Monat. Das gilt gemäss Regierungsrat auch für Kindergartenlehrkräfte sowie Musikschullehrerinnen und -lehrer.