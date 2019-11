Zwischen Vielfalt und Staatsnähe

«Unser politisches System ist unbedingt auf die vierte Gewalt des Journalismus angewiesen», sagt der bernische Staatsschreiber Christoph Auer, der den Bericht über die Möglichkeiten zur kantonalen Medienförderung mitverfasst hat. Der Bericht konzentriert sich auf indirekte Massnahmen, die dem Mediensystem als Gesamtes zugutekommen anstatt einzelnen Medienunternehmen.

Rat vor Grundsatzentscheid

Konkret steht im Raum, die Regionalbüros der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in Bern und Biel finanziell zu fördern, eine gemeinsame Onlineplattform für Kommunikation und Information aufzubauen, eine Stiftung für Medienförderung zu gründen und an Schulen Medien- und Politikkompetenz zu stärken. Zusätzlich verlangt die Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen (SAK) in Planungserklärungen auch, dass Medien in französischsprachigen Gebieten speziell beobachtet werden und dass von der Medienförderung auch die eigene Kommunikation des Kantons gestärkt wird.

So weit die Ausgangslage. Am Montag geht es vorerst um einen Grundsatzentscheid: Soll der Regierungsrat die Möglichkeiten zur kantonalen Medienförderung überhaupt vertieft prüfen? Und wenn ja, welche? «Ich hoffe schon, dass die Überlegungen nicht im Keim erstickt werden», sagt Auer. Denn dann könnte er zusammen mit der Regierung ein Konzept erarbeiten, sodass man bereits nächsten Sommer in einer Vernehmlassung über konkrete Pläne und Gesetze diskutieren könnte.

SVP und GLP sind skeptisch

Doch schon vor der Grundsatzdiskussion gibt es im Parlament auch Grundsatzkritik: «Die Finanzierung von Medien ist nicht Sache des Staates», findet etwa SVP-Fraktionspräsidentin Madeleine Amstutz. Ausserdem drohe bei kantonaler Förderung eine Ungleichbehandlung der einzelnen Medien. Deshalb wird die SVP-Fraktion die Planungserklärungen grossmehrheitlich ablehnen. Einzig der besonderen Beobachtung französischsprachiger Medien und der Stärkung der kantonalen Behördenkommunikation sowie einer Unterstützung der SDA unter Auflagen stimmt die SVP zum Teil zu. Umstritten ist das Vorhaben einer kantonalen Medienförderung auch in der GLP-Fraktion. «Der Kanton soll nicht mit öffentlichen Geldern einen einfachen Strukturerhalt finanzieren», sagt Barbara Stucki. Mit den vorgeschlagenen Möglichkeiten könne man das Grundproblem der Medien nicht lösen, findet sie.

Bei den anderen Fraktionen stösst das grundlegende Vorhaben auf weniger Kritik, wie eine «Bund»-Umfrage zeigt. FDP, SP, Grüne, EVP, BDP und EDU stehen grossmehrheitlich hinter dem Plan, die kantonale Medienförderung weiter zu prüfen. «Medialer Service public ist uns ein Anliegen», begründet dies Elisabeth Striffeler, Fraktionspräsidentin der SP.