Berner Stadtregierung: Auch dafür hat Nadine Masshardt kein Interesse

Bei den Stadtberner Wahlen im kommenden Jahr steht die SP vor der schwierigen Aufgabe, ihren zweiten Sitz zu verteidigen: Jenen von Bau- und Verkehrsdirektorin Ursula Wyss, die auf Ende der laufenden Legislatur, also Ende 2020, zurücktritt.

Als eine der Topfavoritinnen für die Nachfolge galt bisher die Stadtberner Nationalrätin Nadine Masshardt, die bei den Nationalratswahlen in der Stadt Bern auf dem ersten Platz der SP-Frauenliste gelandet ist.

Nun ist jedoch klar, dass Masshardt nicht antritt: Ihr Fokus liege derzeit bei der parlamentarischen Arbeit in Nationalrat, liess sie am Dienstag via Facebook verlauten. Sie habe sich deshalb «nach reiflichem Überlegen» entschieden, nicht nur auf eine Kandidatur als SP-Präsidentin zu verzichten, sondern auch auf eine für den Berner Gemeinderat. Im selben Post auf Facebook hat sie bereits ihren Verzicht auf eine Kandidatur als Chefin der SP Schweiz bekannt gegeben.