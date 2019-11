Maskierter Mann überfällt Volg-Filiale in Kirchlindach

Der maskierte Mann betrat die Filiale an der Lindachstrasse kurz vor Ladenschluss, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Der Unbekannte bedrohte die Angestellte und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Frau der Forderung nachgekommen war, verliess der Täter mit der Beute das Geschäft und floh in unbekannte Richtung.