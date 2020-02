Markus Arnold erhält einen «Michelin»-Stern

Das Restaurant Steinhalle im schlossartigen Bau des Bernischen Historischen Museums bringt die Stadt Bern zurück auf die «Michelin»-Karte der Spitzenlokale. Der französische Gastroführer hat dem Restaurant des renommierten Kochs Markus Arnold am Montagabend anlässlich einer Feier in Lugano einen Stern verliehen.Branchenkenner sind nicht überrascht, wird doch die Steinhalle von der anderen französischen Gourmetbibel «Gault Millau» seit 2019 mit 16 Punkten bewertet. Dies ist die höchste Bewertung in der Stadt Bern. Einen Stern trägt derzeit kein Stadtberner Lokal.Arnold ist ein notorischer Sammler von Ehrungen. 2010 erhielt er, damals im Edelrestaurant Meridiano im Berner Kursaal tätig, ebenfalls einen Stern. 2012 wurde er dort vom «Gault Millau» als «Aufsteiger des Jahres» geehrt. Das Etablissement war in seiner Ägide mit 17 GM-Punkten bewertet. Zudem hatte es einen «Michelin»-Stern.