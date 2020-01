Marieke Kruit von ihrer Sektion nominiert

Für die SP der Stadt Bern geht es darum, den Sitz von Gemeinderätin Ursula Wyss zu verteidigen. Diese hat ihren Rücktritt bereits vor über einem Jahr angekündigt. Leicht wird diese Aufgabe nicht, weil es danach aussieht, dass das rot-grüne Lager einen der bisher vier Sitze verlieren wird. Dies deshalb, weil die Mitte-Parteien und die Bürgerlichen bei diesen Wahlen auf zwei kompakten Listen antreten wollen. Vor vier Jahren hatten FDP und SVP nicht zusammengespannt, was Rot-Grün einen vierten Sitz brachte.

Prominente SP-Frauen wollten nicht

Der Ansturm auf den frei werdenden Sitz von Ursula Wyss hielt sich bisher in Grenzen. Prominente SP-Frauen aus der Stadt Bern wie die Nationalrätinnen Nadine Masshardt und Flavia Wasserfallen, die dafür in Frage gekommen wären, haben sich bereits zurückgezogen. Nicht so Kruit, die Präsidentin der SP/JUSO-Stadtratsfraktion.

Kruit bringe langjährige politische Erfahrung sowie berufliche Führungserfahrung mit, heisst es in der Mitteilung der SP Bern Ost. Mit ihr könne die Sektion eine hervorragende Kandidatin für den Gemeinderat präsentieren. Dem Stadtrat gehört Kruit seit 2012 an. In dieser Zeit habe sie sich als hartnäckige Verhandlungspartnerin ausgezeichnet. Als dialogbereite Persönlichkeit geniesse sie über die Parteigrenzen hinweg breite Akzeptanz.

Seit 2018 präsidiert Kruit den Mieterinnen- und Mieterverband des Kantons Bern. Ihre weiteren politischen Schwerpunkte sind laut Mitteilung die Verkehrs- Sozial- und Gesundheitspolitik.

Bekannt geworden als Fernsehmoderatorin

Marieke Kruit (51) ist gebürtige Niederländerin, im Berner Oberland aufgewachsen und wohnt seit mehr als 20 Jahren in der Stadt Bern. Nach einer KV-Lehre arbeitete sie bei Lokalradios und als News-Moderatorin bei Telebärn. Sie hat an der Universität Bern klinische Psychologie sowie Psychotherapie studiert. Seit Dezember 2015 hat sie die psychologische Leitung der Ambulatorien von Spital Region Oberaargau inne, zuvor leitete sie während fünf Jahren die psychiatrische Tagesklinik in Thun.