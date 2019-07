Mann wegen gefährlicher Fahrmanöver festgenommen

Der «Blick» hatte letzte Woche das Video eines Leserreporters verbreitet. Zu sehen ist, wie ein Auto am 18. Juli bei Krattigen über die Sicherheitslinie hinweg mehrere Fahrzeuge überholte.

Deren Insassen waren ebenso gefährdet wie die Menschen in den entgegenkommenden Autos. Mehrere Lenker mussten auf dem unübersichtlichen Streckenabschnitt abbremsen oder ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Die Polizei nahm nach der Publikation des Videos Ermittlungen auf. Sie fand heraus, dass es sich um ein Mietauto mit Schweizer Kontrollschildern handelte. In der Folge konnte auch der Lenker identifiziert werden. Er zeigte sich in ersten Einvernahmen geständig. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er wird sich wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz verantworten müssen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.