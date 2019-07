Mann leblos aus Aare geborgen

Am Mittwochabend ist ein 66-jähriger Mann in der Aare ertrunken. Dies schreibt die Kantonspolizei Bern am Donnerstagvormittag in einer Mitteilung.

Am Mittwoch erreichte die Kantonspolizei Bern gegen 19h die Meldung, wonach in der Aare im Bereich der Auguetbrücke in Muri bei Bern ein menschlicher Körper treibe. Umgehend rückten verschiedene Einsatzkräfte aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits mehrere Personen dabei, eine männliche Person zu reanimieren. Obwohl die Reanimationsmassnahmen durch die eingetroffenen Einsatzkräfte sofort fortgeführt wurden, konnte durch einen aufgebotenen Arzt vor Ort nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 66-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern.