Mann begeht mutmasslich Suizid in geschlossener Psychiatrie

In einer Zelle der Bewachungsstation der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern ist am Sonntagabend ein Mann reglos aufgefunden worden. Nach einer Reanimation wurde der Mann ins Spital gebracht, wo er am Dienstag verstarb.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch bekanntgaben, liegen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung beim Tod des Mannes vor. Eine Selbsthandlung steht deshalb für die Justiz im Vordergrund. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 25-jährigen Schweizer.