«Man spürt: Hier geht es um sehr viel»

Herr Sörensen, Sie sind derzeit auf einer Studienreise in Hongkong. Was machen Sie dort?

Wir sind eine Schülergruppe mit zwei Lehrpersonen und reisen während zweieinhalb Wochen an verschiedene Orte in China und Hongkong. Die Studienreise ist für Interessierte des Faches Wirtschaft und Recht, organisiert von der Fachschaft des Gymnasiums Neufeld. Wir besuchen Unternehmen, Industriebetriebe und Fabriken. Zum Beispiel eine Kleiderbügelfirma, ein Juwelier oder eine Bäckerei.