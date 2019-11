«Wir verkaufen nur eines von rund 1500 Objekten»

Frau Zimmer, soeben gab das Kunstmuseum bekannt, dass es ein Bild aus der Sammlung Gurlitt verkauft. Warum war das nötig?

Als das Kunstmuseum Bern den Entscheid getroffen hat, das Erbe von Cornelius Gurlitt anzunehmen, war klar, dass das hohe finanzielle Aufwände zur Folge hat. Etwa für Anwaltskosten, aber auch für die Restaurierungen der Werke, die Vorbereitungen der Ausstellungen und die Nachforschung über die Vergangenheit der Bilder. Wir haben immer gesagt, dass wir durch das Gurlitt-Erbe finanziell nicht profitieren wollen. Gleichzeitig darf für das Museum aus dem Erbe keine finanzielle Belastung entstehen. Deswegen hat der Stiftungsrat die Notwendigkeit gesehen, ein Werk zu verkaufen.

Warum verkaufen Sie nun genau dieses eine Bild von Édouard Manet?

Wir haben überlegt, welches Werk aus der Sammlung Gurlitt in unserem Besitz ist, bei dem es keinen Verdacht gibt, dass es sich um Raubkunst handelt. Das schränkte die Auswahl bereits ein. Dann musste es ein Bild sein, auf das man aus dem Sammlungskontext verzichten kann.

Und auf dieses Bild kann das Kunstmuseum also verzichten?

Wir haben mit dem Sammlungsausschuss entschieden, dass dieses Gemälde nicht signifikant die Manet-Gruppe des Kunstmuseums Bern erweitert. Wir waren aber auch bemüht, dass das Werk eine neue Heimat in einem musealen Kontext erhält. Für uns war prioritär, dass das Werk an ein Museum geht und nicht auf den privaten Markt. Werke, die einmal im öffentlichen Besitz sind, sollen auch dort bleiben. Und in dem Fall lag es für mich auf der Hand, dass das Werk aus der Sammlung Matsukata wieder an seine Heimatsammlung geht. Denn das Museum of Western Art in Tokio ist gegründet auf der Sammlung Matsukata. Das Museum versucht die über die Jahre hinweg verloren gegangenen Werke der Sammlung wieder zu integrieren.

Dieses Werk von Édouard Manet vermachte Cornelius Gurlitt dem Berner Kunstmuseum. In Bern wurde das Bild bereits in der Ausstellung «Bestandsaufnahme Gurlitt Teil 2 – Der NS-Kunstraub und die Folgen» gezeigt.

Sie sprechen von einem Defizit von vier Millionen Franken, welches das Kunstmuseum Bern nun wegen der Erbschaft Gurlitt hat, konnte zu wenig mit den Ausstellungen verdient werden?

Ausstellungen – auch beliebte Ausstellungen mit vielen Eintritten – kosten immer mehr, als sie Einnahmen generieren. Wir finanzieren Ausstellungen in der Regel über Zuwendungen von Stiftungen und Sponsoring.

Tut Ihnen der Verkauf nicht weh, das Werk gilt ja als eines der bedeutenderen Stücke der Sammlung Gurlitt?

Man ist aus Museumsperspektive nicht glücklich, wenn man ein Werk verkaufen muss. Normalerweise fühle ich mich für genau das Umgekehrte zuständig: für den Ankauf toller Werke, für die Erweiterung der Sammlung. In diesem Fall musste es leider sein.