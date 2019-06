«Man darf als Intendant nicht grössenwahnsinnig werden»

Die wichtigste Frage gleich zu Beginn: Sie sind nicht nur ein Theaterfreund, sondern auch ein Hundefreund. Wie wollen Sie Ihre Windhundezucht nach Bern bringen?

(lacht) Sie sprechen ein zentrales Lebensthema von mir an. Meine bessere Hälfte und ich, wir haben zwei arabische Windhunde und ein kleines italienisches Windspiel. Darum suchen wir in Bern eine Bleibe, die einen schönen Umschwung hat. Da bin ich zuversichtlich: Ich habe ja bereits in Städten wie Paris oder München etwas Geeignetes gefunden.