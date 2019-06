«Männer fühlen sich hinterfragt»

So wird in erster Linie die Aussage infrage gestellt, dass Frauen in der Schweiz diskriminiert würden. «Das pure Gegenteil ist der Fall», schreibt beispielsweise Markus Bättiger. Denn: In Wahrheit seien es die Männer, die mit Benachteiligungen zu kämpfen hätten. So gebe es für Männer weder Vaterschaftsurlaub noch Witwerrente – letzteres ist unzutreffend. Auch der Militärdienst stelle eine Ungerechtigkeit dar, so Bättiger. Die Forderung nach Gleichstellung zwischen Frau und Mann sei daher nicht erfüllt: Am Frauenstreiktag gehe es nur um die Gleichberechtigung der Frau. Die Anliegen der Männer hingegen würden links liegen gelassen.

Wut aus Unsicherheit

Rund ein Viertel der Kommentare musste von der Redaktion aufgrund sexistischer oder frauenfeindlicher Aussagen gelöscht werden. Bei der Zeitung «Blick» zeigt sich ein noch extremeres Bild: Wie das Blatt am Sonntag berichtete, mussten von den 2500 Leserkommentaren zum Thema Frauenstreik zwei Drittel gelöscht werden.

Markus Theunert, der das Schweizerische Institut für Männer- und Geschlechterfragen mit Sitz in Bern leitet, ist von dieser Bilanz nicht überrascht. Der Frauenstreik habe eine unglaubliche Kraft ausgestrahlt. «Viele Männer fühlen sich nun existenziell hinterfragt. Ihre Wut ist eine klare Unsicherheitsreaktion.» Falsch sei, dass die Männer die Ursache ihrer Wut in der Emanzipation der Frauen suchten. «Männer leiden ebenfalls unter dem patriarchalen System», so Theunert. Die Gleichstellung beider Geschlechter könne daher nur erreicht werden, wenn gemeinsam gegen das System vorgegangen werde. Die Einführung einer Individualbesteuerung, eines Vaterschaftsurlaubs und einer bezahlbaren Kinderbetreuung bezeichnet Theunert daher als Schlüssel zu dieser beidseitig geforderten Gleichstellung.

