«Mädchen ist der Zusammenhalt wichtiger»

Wird Mädchen also gelegentlich nicht zugetraut, Fussball spielen zu können?

Noemi:Genau. Das passiert mir eigentlich fast jeden Tag in der Schule. Aber meistens auch nur als Spass, um mich zu provozieren. Mittlerweile gehe ich darauf nicht mehr ein. Es ist mir eigentlich egal geworden.

Gibt es denn so etwas wie typische Buben- und Mädchensportarten?

Noemi: Ja, Reiten zum Beispiel. Es gibt wohl schon mehr Mädchen, die reiten als Buben.

Wieso habt ihr euch für Fussball entschieden?

Noemi: Also ich reite nebenbei auch noch. Zum Fussball bin ich aber bereits vor sieben Jahren gekommen. Ich habe zusammen mit einer Kollegin angefangen und fand es recht cool. Also bin ich dabei geblieben.

Tiffany:Ich spiele seit der ersten Klasse. Damals habe ich im Fernsehen Spiele gesehen und merkte, dass mir dieser Sport gefällt. Ich habe dann sehr lange stürmen müssen, bis ich bei einem Verein zum Training konnte. Als das dann geklappt hat, hat es mir gefallen.

Braucht es auch etwas Mut, um als junges Mädchen in eine solche Buben-Domäne einzutreten?

Noemi: Nein, für mich war das nie ein Thema.

Tiffany:Für mich auch nicht.

Man lernt sich besser durchzusetzen, wenn man mit Buben spielt.Tiffany

Bei den jüngeren Junioren spielen Mädchen mit Buben zusammen. Ist das sinnvoll?

Noemi: Ich finde, es gibt Vor- und Nachteile, wenn Mädchen in einer Bubenmannschaft spielen. Buben sind meistens etwas härter. Dadurch muss man automatisch auch härter einsteigen. Was ich aber bei Spielen in der Schule merke, ist, dass Buben den Ball weniger an Mädchen abgeben oder dir kaum Möglichkeiten geben, etwas zu machen.

Noemi: Schlussendlich lernt man sich aber besser durchzusetzen, wenn man mit Buben spielt.

Was ist anders, wenn Mädchen unter sich spielen, als wenn Buben dabei sind?

Tiffany:Buben lachen uns manchmal aus und sagen, Mädchen können eh nichts. Sie sind oft unfairer. Zum Beispiel, wenn es um Schwalben geht. Auch jubeln sie nach einem Tor übertriebener.

Noemi: Mädchen sind nach einem Tor eher zurückhaltend. Wenn ich ein Tor schiesse, spüre ich zwar schon das Bedürfnis richtig zu jubeln, aber das Spiel geht ja gleich weiter. Und bei den Mädchen ist der Zusammenhalt im Team wichtiger, als das, was Einzelne leisten.

Macht es euch mehr Spass gegen einen Buben ein Tor zu schiessen, als gegen ein Mädchen?

Tiffany: Ja, ich glaube schon. Es gibt einen Motivationsschub. Gerade wenn die Buben uns vorher noch sagen, dass wir eh nichts können.



Im Moment findet in Frankreich die Frauen-WM statt. Verfolgt ihr die?

Tiffany: Eigentlich nicht.

Noemi: Vielleicht zu zwischendurch einmal, aber nicht so richtig.

Ich schaue die Frauen-WM nicht so richtig.Noemi

Aber die WM der Männer verfolgt ihr?

Noemi:Ja. Denn die Spiele sind grundsätzlich taktisch besser. Es hat aber auch mit Gewohnheit zu tun. Es läuft viel mehr Männerfussball im Fernsehen, also schaut man diese auch. Wenn mehr Spiele der Frauen übertragen werden würden, würde ich vielleicht auch diese öfters schauen.

Alle grossen Fussballstars sind Männer. Stört euch das?

Tiffany: Eigentlich nicht. Mein grosses Vorbild ist zum Beispiel Neymar.

Noemi: Ich habe keine Vorbilder. Deswegen ist mir das eigentlich egal.

Schaut ihr auch Spiele im Stadion?

Tiffany: Ja, ich gehe mit meinen Club-Kolleginnen YB schauen. Natürlich sind Mädchen auch da in der Unterzahl, was eigentlich schade ist. Es sollte mehr Mädchen im Stadion geben.