Bern will Lokale Medien fördern – und die eigene Kommunikation

Die Medienkrise macht auch vor dem Kanton Bern nicht halt. Die Bundesstadt verliert weitere Redaktionsstellen. Die SRG verlagert 30 bis 70 Stellen nach Zürich. Um die Medien in der Region Bern zu stärken, will der bernische Regierungsrat prüfen, wie er die regionalen Medien unterstützen kann. Sein entsprechender Bericht kommt im Winter in den Grossen Rat. Die Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen (SAK) hat das Geschäft bereits vorberaten. «Eine knappe Mehrheit der SAK», heisst es in einer Mitteilung, unterstütze die Vorschläge des Regierungsrats.