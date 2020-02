Lötschberg-Basistunnel ab Freitag wieder zweispurig befahrbar

Wie an der Medienkonferenz erklärt wurde, ereignete sich der Wassereinbruch in einem Gebiet mit Kalkstein und Karststrukturen. Als der Tunnel gebaut wurde, war in diesem Bereich eine Karstquelle angetroffen worden, welche grosse Wassermengen führte.

Der Anteil an Sand war anfänglich hoch. Diese Quelle war beim Bau gefasst worden. Das Wasser wird in einer separaten Druckleitung zum Tunnelportal Raron geführt. Diese Quelle hat nun offenbar mehr Wasser und Schlamm geführt. In den letzten Tagen ist die Wassermenge jedoch gleich geblieben.

Wasser im Tunnel ist normal

Das Beherrschen des Wassers, das in einem Tunnel auftrete, sei normal, hiess es an der Medienkonferenz. Schon beim Bau eines Tunnels wird dem Wasser im Berg grosse Beachtung geschenkt. Das Drainagesystem wird dort, wo das Gestein wasserführend ist, entsprechend grösser dimensioniert. Im Lötschberg-Basistunnel gilt der Berg auf knapp 20 der 34 Kilometer als wasserführend.

Wichtig sei nun, die vorhandenen Leitungen von Schlamm freizuhalten, hiess es, damit das System nicht überfordert wird und verstopft. Das Wasser wird dazu durch spezielle Stahlprofile in ein Absetzbecken geleitet. So kann das Verschlammen des Tunnels verhindert werden. Weiter kommen Überwachungskameras zum Einsatz.

Nicht weit entfernt vom Südportal

Der Wassereinbruch in den Lötschberg-Basistunnel vom Donnerstag, 6. Februar ereignete sich rund zweieinhalb Kilometer vom Südportal entfernt. Betroffen waren beide Röhren, die in einem Abstand von rund 40 Metern parallel verlaufen. Wie ein Sprecher des Bahnunternehmens BLS gegenüber dem «Bund» erklärte, ist jedoch in die östliche Röhre mehr Wasser eingedrungen.

In der östlichen Röhre erreichte der Schlamm die Oberkante der Schienen. (zvg)

Das schlammige Wasser stand auf einer Länge von rund 500 Metern bis zu 30 Zentimeter hoch und erreichte damit die Oberkante der Schienen. Die Situation in der anderen Röhre war weniger schlimm. Dort breitete das Wasser sich bloss auf einer Länge von rund 100 Metern aus.