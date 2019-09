Lötschberg-Tunnel wieder offen

Der Wagen des Bauzugs musste wieder in die Schienen gehoben werden. Dies dauerte ein Weile, der Lötschberg-Scheiteltunnel blieb bis kurz nach 20 Uhr gesperrt. Reisende auf der Lötschberg-Bergstrecke mussten bis dahin Zugsausfälle und Verspätungen in Kauf nehmen. Fahrgäste von Kandersteg nach Brig oder umgekehrt konnten die Verbindung via Lötschberg-Basistunnel nutzen.