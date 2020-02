Loeb kämpft mit Cüpli gegen den Onlinehandel

Erst im vergangenen September hat das Warenhaus Loeb am Berner Bahnhof die grosse Wiedereröffnung nach einem umfassenden Neubau gefeiert (lesen Sie an dieser Stelle: «Der neue Loeb ist luftiger – und weniger gelb»). Jetzt ist schon wieder ein Baugesuch der Loeb AG publiziert. Vom Erdgeschoss bis in den fünften Stock will Loeb «Flächen für gastgewerbliche Nutzungen» einrichten sowie Alkohol ausschenken können.